Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 05:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da evde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da tek katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Yılmaz Sarıcan'a ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürece büyüdü.
Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki Haber
TEM'de zincirleme kaza: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz