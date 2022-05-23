Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda M.K. idaresindeki minibüs, S.D. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü ve N.A. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü zincirleme kazaya karıştı.

Kazada en arkada bulunan otobüsün şoförü N.A., muavini R.A. ve yolculardan F.A. ile Ü.K. yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otobüslerin kaza yerinden çekilebilmesi için yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Trafikte uzun süre kuyruk oluştu.

Otobüslerin çekilmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.