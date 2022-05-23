Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 05:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
TEM'de zincirleme kaza: 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
TEM Otoyolu'nda bir minibüs ve 2 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kazadan dolayı yol bir süre kapalı kalırken trafikte yoğunluk yaşandı.
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda M.K. idaresindeki minibüs, S.D. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü ve N.A. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü zincirleme kazaya karıştı.
Kazada en arkada bulunan otobüsün şoförü N.A., muavini R.A. ve yolculardan F.A. ile Ü.K. yaralandı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otobüslerin kaza yerinden çekilebilmesi için yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Trafikte uzun süre kuyruk oluştu.
Otobüslerin çekilmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul Ankara Kocaeli
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