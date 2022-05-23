Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde bugün ve yarın yağışlı hava hakim olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Marmara'nın batısı ve kıyı ege harici tüm yurtta aralıklarla yağış beklendiğini vurgulayarak, ''Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklediğimiz yağışların Kocaeli ve Sakarya'nın iç kesimleri Bolu Düzce ve Karabük çevreleri ile Osmaniye'nin doğusu Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz'' dedi.

Yağışlı hava çarşamba günü etkisini yitirecek

Salı günü yurdun doğu kesimlerinde yağış var. Çarşamba günü ise yağışlı hava etkisini kaybedecek.

Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Çarşamba günü yağışlı hava etkisini kaybedecek.

3 büyük şehirde de hava ısınacak

Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Ankara ve İstanbul'da hafta sonuna doğru sıcaklık 28 ila 30 derece olacak.

İzmir'de ise termometreler 35 dereceyi görecek.