Adana'nın Yüreğir ilçesinde Murat Ş., evinde oturduğu sırada, sokaktan kendisine seslenildiğini duyunca pencereden baktı.

Bu sırada şüpheli, elindeki tabancayla Murat Ş.'ye ateş açarak motosikletle olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Murat Ş. yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede sokakta 6 boş kovan buldu.

Evde yapılan incelemede ise dolaplara iki merminin isabet ettiği tespit edildi.

Olaya karışan iki kişinin kimliklerini tespit eden ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.