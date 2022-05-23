Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 02:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye’de otomobil dereye düştü: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dereye düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde M.T.'nin kullandığı otomobil, 7 Mart Mahallesi’nde Bülbül Deresi’ne düştü.
Kazada yaralanan araç sürücüsü ve E.C. olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
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