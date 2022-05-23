Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 01:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kontrolden çıkan otomobil halı sahaya daldı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, trafik ışıklarına çarptıktan sonra halı sahaya girdi. Halı sahada bulunan çocuklar kaza yara almazken, otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde seyir halinde bulunan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle trafik ışıklarına çarptı.
Otomobil daha sonra savrularak yol kenarında bulunan halı sahaya girdi.
Kaza sırasında halı sahada bulunan çocuklar, şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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