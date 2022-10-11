Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütünün Ankara yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu örgüt ile iltisakı tespit edilen ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları üzerinde yapılan analizlerle örgütünün çatışma bölgeleriyle irtibatlı mensuplarıyla para trafiği tespit edilen 20 şüphelinin, gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.