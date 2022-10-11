Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 08:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da DEAŞ soruşturması: 20 gözaltı kararı
Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı olduğu ve örgüt üzerinden para trafiği gerçekleştirdiği tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütünün Ankara yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu örgüt ile iltisakı tespit edilen ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları üzerinde yapılan analizlerle örgütünün çatışma bölgeleriyle irtibatlı mensuplarıyla para trafiği tespit edilen 20 şüphelinin, gözaltına alınmalarına karar verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Ankara DEAŞ Terörle Mücadele
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