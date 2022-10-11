Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 05:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
İzmir'in Foça ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mustafa Topal'ın kullandığı 3 tekerlekli motosiklet, İngiliz Burnu mevkiinde bilinmeyen bir nedenle şarampole devrilerek kaza yaptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Topal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Topal'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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