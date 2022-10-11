Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 04:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşçi servisi kamyonetle çapıştı: 4 yaralı
[Fotograf: İHA]
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde işçi servisi ile kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tekstil işçilerini taşıyan Ömer A. idaresindeki servis aracı, 11 Eylül Bulvarı Millet Mahallesi Samanlı Kavşağı'nda Hayrullah Ö. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle savrulan araçlar, bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada kamyonet sürücüsü Hamdullah Ö. ve yanında bulunan Yılmaz Ö. ile serviste bulunan 2 işçi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.
[Fotoğraf: AA]
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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