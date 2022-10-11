Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 02:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
[Fotograf: İHA]
Başkentte seyir halindeyken yanan otobüsün yolcuları tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bir otobüs firmasının İstanbul-Erzincan seferini yapan yolcu otobüsü, Anadolu Bulvarı GİMAT kavşağında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı.
Şoförün durumu fark etmesiyle otobüsteki yolcuların hızla tahliye edilmesi sonucu, herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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