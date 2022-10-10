Önceki gece saat 03.30 sıralarında Bayrampaşa Kamil Caddesi Onarım Sokak üzerindeki kuaför dükkanına giden bir kişi, merdivende oturup elma yedi.

Bir süre merdivenlerde oturan şahıs, daha sonra elleriyle korkulukları sallayıp kontrol etti. Şüpheli, daha sonra korkulukları kırdı.

Kırdığı merdiven korkuluklarını alan şüpheli, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrıldı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.