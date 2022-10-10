Açıklama, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Terör örgütlerine yönelik 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında 32 ilde eş zamanlı 67 operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonların, PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ, El Kaide terör örgütü üyelerine yönelik düzenlendiği ifade edildi.

Operasyonlarda 91 şüpheli yakalandı. PKK terör örgütü mensubu bir kişi de teslim oldu.