Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 22:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör operasyonlarında bir haftada 91 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]
Terörle mücadele operasyonları devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında 32 ilde düzenlediği operasyonlarda 91 şüpheli yakalandı.
Açıklama, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Terör örgütlerine yönelik 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında 32 ilde eş zamanlı 67 operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonların, PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ, El Kaide terör örgütü üyelerine yönelik düzenlendiği ifade edildi.
Operasyonlarda 91 şüpheli yakalandı. PKK terör örgütü mensubu bir kişi de teslim oldu.
Etiketler: Terörle Mücadele Jandarma Genel Komutanlığı
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