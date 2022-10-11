Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 06:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
[Fotograf: DHA]
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, 7 şüpheliye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı, 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı.
Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu yerlere, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapıldı.
Sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alınırken Özel Harekat polisleri evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet'e götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.
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