Ankara'da yeni tip koronavirüs ile mücadelede denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 21 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 208 bin 894 kişi veya iş yerinin denetlendiği, kurallara uymayan 16 bin 525 kişiye 10 milyon 175 bin 172 lira 50 kuruş para cezası uygulandığı belirtildi.

İlimizde 21 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında virüsle mücadele kapsamında Valiliğimizce 8461 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 208.894 kişi veya işyeri denetlenmiş bu denetimlerde kurallara uymayan 16.525 kişiye 10.175.172,50 lira para cezası uygulanmıştır. pic.twitter.com/zqxjJOMZCU — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) September 22, 2020

Denetimlerde 8 bin 461 personel görev yaptı.

Valilik ayrıca vatandaşlara bireysel tedbir alarak kurallara uyma çağrısı yaptı.