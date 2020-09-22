Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni tip koronavirüsle mücadele çerçevesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 323 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Soruşturmaları süren 323 kişiye, "Hastanede karantinadayken hastaneyi izinsiz terk etmek, evinde karantinadayken dışarıya çıkmak, kıraathanede oyun oynatmak, kısıtlı süreçte eğlence mekanlarını ve lokantaları açık tutmak" suçlamalarından adli işlem başlatıldı. 90 şüphelinin 33'ü hakkında kamu davası açıldı, 1 şüpheli hakkında yetkisizlik kararı verildi.

56 şüpheli hakkında soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Eylemlerinin idari yaptırıma tabi olması nedeniyle 233 kişi hakkında ise idari makamlara bildirimde bulunuldu.