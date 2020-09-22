Haber Giriş: Kaynak: AA
Suriyeli kuzenlerden 11 gündür haber alınamıyor
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 11 Eylül'de evlerinden ayrılan Suriye uyruklu Hatice Hüseyin ile kuzeni Esra Hüseyin'den 11 gündür kayıp.
Gaziantep'in Akdere Mahallesi'ndeki amcasının evine giden 15 yaşındaki Esra Hüseyin ile amcasının kızı 17 yaşındaki Hatice Hüseyin, 11 Eylül'de akşam saatlerinde evden çıktı.
Suriye uyruklu aileler, kızlarından bir daha haber alamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Kızlarının hayatından endişe eden aileler, çocuklarından gelecek güzel haberi bekliyor.
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