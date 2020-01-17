Altındağ ilçesi Hacıbayram Mahallesi Kuruçeşme Sokak'ta Yasin B, kaldığı otelin 5. katındaki odasının camından etrafa rastgele ateş açmaya başladı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelerek çevre güvenliğini alan polis ekipleri, Yasin B'nin teslim olması için ikna çalışmalarına başladı.

Şüphelinin teslim olmaması üzerine operasyon için özel harekat polislerinden destek istendi. Altındağ İlçe Emniyet Müdürü'nün çabasıyla Yasin B. ikna edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis, Yasin B'nin açtığı ateş sonucu bazı araçların isabet aldığını belirledi.

"Herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir"

Ankara Valisi Vasip Şahin, konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Altındağ ilçemiz Ulus-Anafartalar bölgesinde etrafa rastgele ateş açan kişi, güvenlik kuvvetlerimizce yasal işlem yapılmak üzere gözaltına alınmış olup herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA