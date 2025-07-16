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Türkiye
TRT Haber 16.07.2025 09:19

Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: 27 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 27 kişi yaralandı.

Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: 27 yaralı

Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önünde bulunan hafif ticari araca çarptı.

Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: 27 yaralı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yoldan çıkan EGO otobüsü ise üst geçidin beton bariyerine çarptı.

Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: 27 yaralı

Kazada otobüste sıkışan şoför, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. 27 yaralı, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otobüs şoförünün durumunun ciddi, tedavisi süren diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Teknik ve idari inceleme başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Etlik Caddesi'nde seyreden EGO otobüsünün şoförünün Zübeyde Hanım Hastanesi Durağı yakınlarında "direksiyon hakimiyetini kaybetmesi" sonucu kazanın meydana geldiği bildirildi.

Yapılan ilk tespitlere göre EGO otobüsünün kaza anında 44 kilometre hızla seyrettiğine işaret edilen açıklamada, kazaya ilişkin teknik ve idari inceleme sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan GATA Hastanesi önünde meydana gelen EGO kazasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Yaralıların tedavisi sürüyor

Kazada kardeşi ve 2 yeğeni yaralanan Kalender Dereli, seyir halindeki otobüsün 2 araca çarptığını öğrendiklerini söyledi.

Yakınlarının hayati tehlikesinin bulunmadığını, hastanede tedavilerinin sürdüğünü anlatan Dereli, kaza anında şoförün telefonla konuştuğunu iddia etti.

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