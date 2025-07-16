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Türkiye
TRT Haber 16.07.2025 08:16

Ankara'daki yangın faciasında 3 tutuklama

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 müteahhit ve şantiye şefi tutuklandı.

Ankara'daki yangın faciasında 3 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, bilirkişilerin raporu doğrultusunda, yangında kusurlu oldukları değerlendirilen aralarında yapı müteahhitleri, yapı denetim şefi, şantiye yetkilisi ve kooperatif yetkilisinin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

2 müteahhit ile şantiye şefi tutuklandı

Buradaki sorgularının ardından müteahhitler B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ünü yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Ankara'daki yangın faciası

Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binada 12 Temmuz'da çıkan yangında biri bebek 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında binada yapılan teknik incelemede, yangının başladığı şaft kısmında kullanılan elektrik tesisatı malzemesinin standarda uygun olmadığı ve bu nedenle alev aldığı belirlenmişti. Ayrıca şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı biçimde ahşap malzeme ile kaplı olmasının, yangının kısa sürede bina içine yayılmasına neden olduğu anlaşılmıştı.

Yetkililer, binadaki yangın söndürme sisteminde su bulunmaması nedeniyle alevlerin koridorlarda ilerlemeye devam ettiğini ve söndürme müdahalesinin geciktiğini tespit etmişti.

Başsavcılığın soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan binanın müteahhidi K.D. Uşak'ta gözaltına alınarak Ankara'ya getirilmişti.

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