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Türkiye
TRT Haber, AA 16.07.2025 04:52

Bolu'da yangın: Ev ve samanlıklar küle döndü

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyünde yangın çıktı. Yangında bazı ev ve samanlıklar küle döndü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bolu'da yangın: Ev ve samanlıklar küle döndü
[Fotograf: AA]

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Çamyurdu köyünde çıkan yangın samanlık ve evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangında bazı ev ve samanlıkların yanı sıra bir traktör yandı.

Bolu'da yangın: Ev ve samanlıklar küle döndü

Dumandan etkilenen bazı kişilerin tedavisi sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yangında bazı hayvanların da telef olduğu öğrenildi.

Köylülerin itfaiyenin deposuna takviye amacıyla kovalarla su taşıdığı yangına, kepçelerle de ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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