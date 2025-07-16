Çanakkale'de orman yangını

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacık'ın Naldöken köyünde dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangına gece boyunca müdahaleye devam etti.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter yangını söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı.

Alevlerin etkisini yitirdiği gözlenen sahada, kuvvetli rüzgarın etkisi ise devam ediyor.

Bu arada, valilikçe tedbir amaçlı Naldöken, Tuzla, Çamköy ve Taşağıl köyleri tahliye edilirken, riskin sona ermesinin ardından köy sakinleri evlerine geri döndü.

Köy havadan görüntülendi

Öte yandan, yangından etkilenen ve içinde jeotermal santral ile tarihi Hüdavendigar Cami'nin bulunduğu Tuzla köyü dron ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde, köyün çevresinde alevlerden etkilenen ormanlık ve makilik alanlar ile yerleşim yerleri görülüyor.

Yangın nedeniyle Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilenmiş, çok sayıda hayvan yangında telef olmuştu.

Rüzgarın etkisiyle alevler jeotermal santralinin de yer aldığı Tuzla köyüne doğru ilerlemiş, tarihi Hüdavendigar Camisi'nin avlusundaki ağaçların alev alması nedeniyle restorasyon aşamasındaki cami ve içindeki mezarlıklarda da hasar oluşmuştu.