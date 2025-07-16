Az Bulutlu 28ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 16.07.2025 08:48

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada 3'ü görevde 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı gizli yapılanmasında yer alan, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları belirlenen, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kaydı olan ve haklarında örgüt üyesi olduklarına dair tanık beyanları bulunan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken örgüt irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 5 ve hala kurumda çalışan 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 4 ilde başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

ETİKETLER
Ankara Dışişleri Bakanlığı FETÖ
Sıradaki Haber
10 ilde suç örgütü operasyonu: 74 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:46
Brent petrolün varili 68,24 dolardan işlem görüyor
09:40
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakan Şimşek'in kişisel faiz beklentisini dile getirdiği" iddiasını yalanladı
09:40
Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı
09:02
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Şüpheli sayısı 312'ye yükseldi
08:51
Pentagon, Los Angeles'taki protestolara karşı gönderdiği Ulusal Muhafızların bir kısmını geri çekiyor
08:58
10 ilde suç örgütü operasyonu: 74 gözaltı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
FOTO FOKUS
Türk havacılığının öncü ismi: Vecihi Hürkuş
Türk havacılığının öncü ismi: Vecihi Hürkuş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ