Az Bulutlu 28ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 16.07.2025 08:27

10 ilde suç örgütü operasyonu: 74 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 74 şüphelinin yakalandığını, bunların 38'inin tutuklandığını açıkladı.

10 ilde suç örgütü operasyonu: 74 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma tarafından 10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 74 şüphelinin yakaladığını, şüphelilerin 38'inin tutuklandığını, 18'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin Gaziantep'te yüksek kazanç sağlayacakları vaadiyle banka ve kripto dolandırıcılığı yaptıkları, Adana'da tekne sahiplerini dolandırdıkları, Antalya'da tefecilik yaparak vatandaşlarımızı mağdur ettikleri, Kahramanmaraş ve Hatay'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş merkezli Mersin, Aydın, Düzce, Sinop ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, tefecilik, yağma ve tehdit suçlarından savcılıkça haklarında soruşturma başlatıldı."

106 milyon lira değerindeki hesaba el konuldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucu şüphelilere ait 5 mesken, 15 arsa, 6 dükkan, 32 araç ile yaklaşık 106 milyon lira değerindeki 45 banka ve 35 kripto hesabına el konulduğunu bildiren Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonu koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve Asayiş Başkanlıklarımızı, KOM, Siber Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı, il jandarma komutanlarımızı, kahraman jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Suç Örgütü
Sıradaki Haber
Ankara'daki yangın faciasında 3 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:46
Brent petrolün varili 68,24 dolardan işlem görüyor
09:40
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakan Şimşek'in kişisel faiz beklentisini dile getirdiği" iddiasını yalanladı
09:40
Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı
09:02
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Şüpheli sayısı 312'ye yükseldi
08:51
Pentagon, Los Angeles'taki protestolara karşı gönderdiği Ulusal Muhafızların bir kısmını geri çekiyor
09:09
Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı kararı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
FOTO FOKUS
Türk havacılığının öncü ismi: Vecihi Hürkuş
Türk havacılığının öncü ismi: Vecihi Hürkuş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ