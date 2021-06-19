Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 20:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da 30 kişi düğün yemeğinden zehirlendi
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Sincan ilçesinde, düğün evinde yenilen yemekten 30 kişi zehirlendi. Hastanede tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılan düğünde evde pişirilen tavuk yemeği, gelen misafirlere ikram edildi.
Yemeği yiyenlerden bazıları, kısa süre içerisinde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti yaşamaya başladı.
İnceleme başlatıldı
Aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi, gıda zehirlenmesi teşhisiyle Sincan'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu, bazılarının taburcu edildiği belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Etiketler: Ankara
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