Ellerinde rengarenk uçurtmalar, yanlarında kahramanları babaları...

Kadın ve Demoraksi Derneği'nin (KADEM) Babalar Günü için düzenlediği şenlikte, uçurtmayla koşturan çocukların sevincine babalar da ortak oldu.

Kiminin uçurtması birbirine dolandı, kimininki ağaca takıldı. Ama çocuklar ve babalarının sevincine hiçbir şey gölge düşüremedi.

Babaların zorlandığı anlarda yardıma anneler koştu.

Aileler bu güzel günü ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.