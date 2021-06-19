Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 20:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Babalar çocuklarıyla uçurtma şenliğinde eğlendiler
Babalar Günü kapsamında Ankara'da uçurtma şenliği düzenlendi. Kadın ve Demokrasi Derneği'nin hazırladığı şenlikte çocuklar kadar babalar da eğlendi.
Ellerinde rengarenk uçurtmalar, yanlarında kahramanları babaları...
Kadın ve Demoraksi Derneği'nin (KADEM) Babalar Günü için düzenlediği şenlikte, uçurtmayla koşturan çocukların sevincine babalar da ortak oldu.
Kiminin uçurtması birbirine dolandı, kimininki ağaca takıldı. Ama çocuklar ve babalarının sevincine hiçbir şey gölge düşüremedi.
Babaların zorlandığı anlarda yardıma anneler koştu.
Aileler bu güzel günü ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.
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