Konya Kelebekler Vadisi, 2 bin metrekarelik uçuş alanı ile Avrupa'nın en büyüğü. Her noktası kelebekler için tasarlanmış. İklimlendirme de özel; yaz kış 28 santigrat derece ve yüzde 80 nem oranına sahip.

Koskoca bir bozkırın ortasında yemyeşil olan bu bahçe, dünyanın dört bir tarafından getirilen kelebekleri misafir ediyor.

Kelebekler farklı kıtalardan uçaklar ile getiriliyor

72 türde ve 10 bin kelebek buraya nasıl getirtildi? İşte yanıtı...

Biyolog Turgut Tuş, "Kelebekler bize pupa aşamasında yani tırtıl aşamasından sonraki, kelebek aşamasından önceki aşamada, özel kutularda uçaklar ile geliyorlar. Yani burası bir kuluçka merkezi gibi" dedi.

Pupa evresinde bahçeye getirilen kelebeklerin hikayesi aslında çok daha önceden başlıyor. Birincisi yumurta evresi. İkincisi tırtıl evresi. Üçüncüsü pupa evresi ve son olarak kelebek evresi.

Kelebeklere özel beslenme programı

Ömürleri 1 hafta ile 1 yıl arası değişen kelebeklerin beslenmesi için özel bir program uygulanıyor.

Tuş, kelebeklerin, tropikal çiçeklerin nektarları ile beslendiğini, bazılarının da özenle hazırlanan meyvelerin çürümüş suları ile beslendiğini söyledi.

Haftanın 6 günü açık

Kelebekler Vadisini açıldığı 2015 yılından bu yana tam 1 milyon 650 bin kişi ziyaret etti. Şu andaki durum ise hafta içi 1000-1500 kişi, hafta sonu 2 bin 500'den fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

Konya Kelebekler Vadisi, pazar günü hariç haftanın 6 günü açık. Fiyatları da tam 17,5, öğrenci 7,5 lira.