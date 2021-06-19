Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 19:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki teröriste yardım eden 8 kişi yakalandı
Şanlıurfa ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonla, saldırı hazırlığındaki bir teröriste yardım ve yataklık eden 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlar aralıksız sürüyor.
Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındayken yakalanan teröristle irtibatlı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile Gaziantep'te teröriste yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Eş zamanlı baskınlarda uzun namlulu silah, mühimmat ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Etiketler: Terör Örgütü
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