Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 18:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zonguldak'ta yurt inşaatında göçük: Gönüllü astsubay hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ta, yurt binası inşaatında toprak yığını çöktü. İnşatta gönüllü olarak çalışan astsubay Yasef Çalışkan toprak altında kaldı. Göçük altından çıkarılan Çalışkan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Zonguldak Ereğli'de yurt inşaatında alt yapı çalışması için çukur açıldı. Yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi.
İnşatta gönüllü olarak çalışan astsubay Yasef Çalışkan toprak altında kaldı.
Ekipler seferber oldu
Bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, toprağın altında kalan astsubayı kurtarmak için seferber oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Göçük altından çıkartılan Çalışkan hastaneye kaldırıldı.
Çalışkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti
Karadeniz Ereğli Bölge Komutanlığı’nda görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Yasef Çalışkan´ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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