Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 18:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Çatalca'da imalathanede yangın
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Çatalca'da bir meyve suyu ve çikolata imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Çatalca'da Subaşı Mahallesi Körfez Sokak'ta bulunan imalathanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İmalathanedeki yangının dumanları kilometrelerce uzaktan görüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Binadaki işçiler tahliye edildi
Binadaki işçiler tahliye edilirken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin, imalathane bahçesindeki LPG tankına ve çevredeki iş yerlerine sıçraması önlendi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangın, soğutma işlemlerinin ardından tamamen söndürüldü.
Yangına müdahale eden itfaiye aracının arka farında hasar oluşurken imalathanenin kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.
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