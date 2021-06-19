Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 17:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
'Diş hekimi' tabelalı iş yerine kumar baskını: 88 bin 384 lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Osmaniye'de, 'diş hekimi' tabelası olan iş yerinden, polisin kumar baskını sırasında kaçmak isterken yakalanan 20 kişiye, 88 bin 384 lira ceza uygulandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'ndeki iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, üzerinde ‘diş hekimi’ tabelası bulunan iş yerinin kapısını kırarak, içeri girdi.
[Fotoğraf: DHA]
4 masada kumar oynayan 20 kişi, kaçmak isterken yakalandı. Yapılan aramada 5 bin 500 iskambil kağıdı ile üzerinde çeşitli miktarlar yazılı olan ve para yerine geçen 96 pul ele geçirildi.
İş yeri sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, 20 kişiye ise sosyal mesafe ihlali ve 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 88 bin 384 lira ceza kesildi.
Etiketler: Kumar
Son Haberler
- 19:04
- 18:44
- 18:36
- 18:44
- 18:42
Sıradaki Haber
Kamyon uçurumdan düştü, sürücü yara almadan kurtuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz