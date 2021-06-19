İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nda hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı kısa sürdü. İstanbullular deprem nedeniyle tedirgin oldu.

Saat 15.07'de meydana gelen depremin merkezi İstanbul'un Kartal ilçesi oldu. 3,9 büyüklüğündeki deprem Anadolu Yakası'nda ve çevresinde daha fazla hissedildi.

3,9'luk deprem Ataşehir, Üsküdar, Tuzla, Pendik çevrelerinde ciddi bir şekilde hissedildi. Avrupa Yakası'nda da vatandaşlar depremi hissettiklerini söyledi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre;



bugün saat 15.07'de #Kartal ilçemiz

Yakacık Çarşı Mahallesi civarında

3.9 büyüklüğünde bir#deprem meydana gelmiştir.



Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.



İlimize geçmiş olsun. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 19, 2021

İstanbul Valisi: Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depremin ardından açıklama yaptı.

"AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun"

[Grafik: TRT Haber]

"Marmara'da bu tür sarsıntılar olabilir"

TRT Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış, İstanbul'daki depremin ardından ilk değerlendirmesinde "Kartal açıklarında bir fay üzerinde olan bence normal bir deprem. Bu tür depremlerin Marmara'da her zaman olabileceğini söylüyorduk. Bu depremler olmaya devam edecek. Marmara'nın içinden geçen Kuzey Anadolu Fay hattından bu tür sarsıntılar görülebilir" diyor.

Vatandaşların bu çaplı depremlere hazırlıklı olmalarına işaret eden Barış, "Biz afetlere dayanıklı ve hazırlıklı hale gelmemiz lazım. Doğru davranışlar sergilememiz lazım. Mobilya ve eşyaları sabitelememiz lazım. Ben böyle bir depremde binanın içinde olsaydım, eşyaya tutunur ve sarsıntı geçince hayatıma devam ederdim" açıklamasını yaptı.

İstanbul'da saat 15.07'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



An itibariyle olumsuz her hangi bir ihbar ulaşmadı.



Geçmiş olsun. — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) June 19, 2021

İçişleri Bakanlığı: Olumsuz herhangi bir ihbar ulaşmadı

İçişleri Bakanlığı da İstanbul'da depremin ardından açıklama yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 3,9'luk depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığını söyledi.

"Böyle bir depremde paniklemeye gerek yok"

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, TRT Haber canlı yayınında 3,9'luk depremin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Bu depremi 'büyük marmara depremi'nin sinyali olarak değerlendirmenin yanlış olacağını söyledi. Vatandaşlara panik yapmamaları çağrısında bulundu.

"Böyle bir depremde paniklemeye gerek yok. Bu Marmara Denizi'nin dinamik ve hareketli olduğunu gösterir ama bu bölge büyük bir depremin beklendiği bölge değil. Silivri'de olsaydı bu deprem 'büyük marmara depremi' endişesine katılabilirdik. Bu bölgedeki en son deprem 1894'te olmuştu"

"Hazırlık yapmamızın gerçeğini gösteren bir olay yaşadık"

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadime Sertçelik, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda kırılmanın meydana gelmesiyle sarsıntı yaşandığını söyledi. Sertçelik, Kocaeli'nde depremin hissedildiğini açıkladı.

"Sismolojik olarak küçük diyebileceğimiz bir deprem. Zemine yakın olması korku havasının oluşması çok normal. Bazı eksiklerimizin olduğunu görebiliyoruz. Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndaki kırıklardan dolayı böyle bir sarsıntı yaşandı. Kocaeli'nde de deprem hissedildi. Bu bölgede meydana gelen deprem o civarı çok etkileyecek. Afetlere ne zaman yakalanacağımız belli değil, hazırlık yapmamızın gerçeğini gösteren bir olay yaşadık"