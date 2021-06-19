Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde 3, Zap bölgesinde 1olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor" mesajı da verildi.