Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 15:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde 3, Zap bölgesinde 1 olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde 3, Zap bölgesinde 1olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın açıklamasında, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor" mesajı da verildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde üç, Zap bölgesinde bir olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/E0tFSd0X9P
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