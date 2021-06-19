CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde siyasi partilere yapılan saldırılar vardı. Sert sözlerle kınadı. "Siyasi kurumlara yapılan saldırıyı kınamak her siyasi partinin boynunun borcudur. Böyle kabul etmemiz gerekir" dedi.

"Saldırıları asla kabul etmiyoruz"

"İzmir'de yapılan saldırı, bir kadının hayatını kaybetmesi, Hani'de AK Parti'nin ilçe binasına yapılan saldırı.... Bunları kabul etmiyoruz. Başta Gaziantepliler olmak üzere Türkiye ve tüm dünya bilsin bizim siyaset anlayışımız, fikirlerin, hizmetlerin yarışmasıdır, kin, öfke, intikam duygusu değil"

Gaziantep için öz eleştiride bulundu

Gaziantep'te Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının katıldığı çalıştayda konuşan Kılıçdaroğlu, partisine de öz eleştiride bulundu.

"Peki neden Gaziantep'in nüfusu artıyor da bizim milletvekili sayımız artmıyor. Kabahat Antepliler de mi bizde mi? Haşa Antepliler de böyle bir kabahat yok. Kabahat bizde. Eksiklik varsa bizde. Yanlışlık varsa bizde. Ama bu tabloyu değiştireceğim”

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra esnaf ile biraraya geldi. Üç gün sürecek çalıştay Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapanış konuşması ile sona erecek.