Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle bulunduğu Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde, Türkiye-Karadağ ilişkilerini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ADF'yi düzenleyerek şahane bir iş yaptığını söyleyen Raduloviç, "Bence bundan sonra (ADF) Türkiye'nin imza işlerinden biri olacak" dedi.

Çavuşoğlu'yla Antalya'da bir araya gelerek iki ülke arasında protokol konularına ilişkin mutabakat zaptı da imzaladıklarını hatırlatan Raduloviç, iki mevkidaş olarak ne zaman bir araya gelseler, iki ülkenin karşılıklı çıkarları yönünde tüm konuları dostane bir şekilde ele aldıklarını anlattı.

Bakan Raduloviç, Çavuşoğlu'yla son görüşmelerinin ilişkilere katma değer sağladığını söyleyerek, "Bizim için Türkiye; ekonomi, turizm, sağlık ve askeri konulardan eğitime kadar birçok alanda dost, müttefik ve çok önemli bir ortaktır" dedi.

"ADF, iş birliğini geliştirmek için sıçrama tahtası olacak"

Bölgesel iş birliğinin, ülkesinin temel dış politika önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Raduloviç, dün düzenlenen GDAÜ toplantısında bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesinin ele alındığını söyledi.

Toplantının, vatandaşların iyilik ve menfaati için yakın bağlar kurulması açısından önemine işaret eden Djordje Raduloviç, ADF'ye katılmaktan da memnuniyet duyduğunu anlattı.

"(ADF) İki ülke arasındaki ve uluslararası iş birliğini geliştirmek için sıçrama tahtası olacak. Ülkelerimiz ve halklarımız arasında daha da dostane ilişkiler geliştireceğimiz bir yer olacak."

Türkiye ve Karadağ'ın diplomatik ilişkilerin tesisinin 15. yıl dönümü olduğuna dikkat çeken Raduloviç, "Dün Sayın Çavuşoğlu ile bu küçük yıl dönümünü kutlamaktan onur duydum. İki ülke arasında dün imzalanan mutabakat zaptı dostluğa yönelik gerçek ve samimi ilgimizin bir işareti" sözlerini kullandı.

"Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsek az"

İki ülke arasındaki dayanışmaya, koronavirüs salgını sürecini örnek veren Bakan Raduloviç, dünyayı etkileyen bu salgın karşısında Türkiye'nin iyi bir dost olarak ülkesine tıbbi malzeme desteği verdiğini hatırlattı.

Raduloviç, "Dost, kara günde belli olur ve Türkiye gerçekten en çok ihtiyacımız olduğu anda, üstelik kendisi de salgından etkilenmiş olmasına rağmen bize tıbbi destek sağlayarak dostluğunu gösterdi" dedi.

Türkiye ve Karadağ'ın NATO'da da omuz omuza sahada olduğunu söyleyen Raduloviç, "NATO'ya katılım sürecimizde verdiği destek için Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsek az" dedi.

"Türkiye'den Karadağ'a gelen turist sayısının artmasını diliyoruz"

Karantina ve aşılama uygulamalarının sonucunu aldıklarını söyleyen Raduloviç, "Yabancı turistlere güvenli bir ortam sunabilmek için aşı satın almaya devam ediyoruz. 2019'da Türkiye'den Karadağ'a gelen turist sayısı 40 bini buluyordu. Bu sayının artmasını diliyoruz. Türkiye güzel bir ülke ancak benim mütevazı görüşüm, Karadağ'ın daha güzel olduğu şeklindedir. En içten saygılarımla, sizleri haklı olduğumu görmeniz için ülkeme davet ediyorum" dedi.

"Türk şirketlerini daha fazla görmek isteriz"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA), Karadağ'da 2007'den bu yana muazzam işler yaptığını ve bu nedenle TİKA'ya minnettar olduklarını dile getiren Bakan Raduloviç, "Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de harika işler yaptı. Birçok arkadaşım Türkçe öğrenmek için YEE'ye gidiyor. On arkadaşımdan 1 ya da 2'si Türkçe konuşur" dedi.

Raduloviç ayrıca, iki ülkenin ekonomi alanındaki iş birliğini derinleştirmek için birçok fırsata sahip olduğunu belirterek bu alanda, salgından önceki hedeflere ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç, "Doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Karadağ'da birçok Türk şirketi mevcut. Daha fazla yatırımcının dikkatini çekmeyi arzu ediyoruz. Ekonomi diplomasisi, salgından sonra toparlanmak isteyen ülkeler için çok önemli. Türk şirketlerini daha fazla görmek isteriz" dedi.