Bakan Soylu, "Ayın 17'sinde Van’da arkadaşlarımız bir aracı durduruyorlar. İçerisinden C-4 patlayıcı bir düzenekle araçtaki 3 kişiyi ele geçiriyorlar. Dün yine ayın 18'inde Mardin Nusaybin’de 1,6 kg plastik patlayıcı 3 kişinin bulunduğu arkadaşlarımızın dikkatleri sayesinde hem de bir büyükşehrimize yolculuk yapmak üzereyken ele geçirildi. Yılbaşından bugüne kadar 100'e yakın olayı engelledik, biz ne yaptığımızı biliyoruz" dedi.

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