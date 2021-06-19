Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu: Yılbaşından bugüne kadar 100'e yakın olayı engelledik
İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1,6 kg plastik patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, "Ayın 17'sinde Van’da arkadaşlarımız bir aracı durduruyorlar. İçerisinden C-4 patlayıcı bir düzenekle araçtaki 3 kişiyi ele geçiriyorlar. Dün yine ayın 18'inde Mardin Nusaybin’de 1,6 kg plastik patlayıcı 3 kişinin bulunduğu arkadaşlarımızın dikkatleri sayesinde hem de bir büyükşehrimize yolculuk yapmak üzereyken ele geçirildi. Yılbaşından bugüne kadar 100'e yakın olayı engelledik, biz ne yaptığımızı biliyoruz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Süleyman Soylu Terörle Mücadele
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