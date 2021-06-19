Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye'nin AB üyelik süreci, Gümrük Birliği, göç iş birliği ve insani yardımların yanı sıra Kıbrıs, Suriye, Libya ve Afganistan gibi bölgesel meseleleri kapsamlıca ele alındı.

Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik değerinin altının çizildiği toplantıda, pozitif gündemin ilerletilmesi gerektiği ifade edildi.

24 Haziran'da gerçekleşecek Avrupa Konseyi Zirvesi'nde Gümrük Birliği ve göç mutabakatının yenilenmesi hususunda somut adımlar atılması beklentisi dile getirildi.

Yüksek Düzeyli Diyalog mekanizmasının işletilmesinin pozitif gündeme katkı sağlayacağına değinilen görüşmede, göç konusunda ortak sorumluluk ile hareket edilmesi ve adil külfet paylaşımı gerektiği vurgulandı.

Suriye, Libya ve Afganistan gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik iş birliğinin devam etmesi konusunda da mutabık kalındı.

Görüşmede, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut de hazır bulundu.