Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan birinin FETÖ üyesi olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalandı.
Edirne/Uzunköprü'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/5yvxQ8KWhy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2021
Yakalanan kişilerden birinin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirtildi.
Etiketler: FETÖ Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Terör Örgütü
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