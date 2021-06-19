Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde iki yolcu minibüsü çarpıştı.

Kontrolden çıkan minibüsler, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle elektrik kablolarına temas eden minibüsler alev aldı.

[Fotoğraf: AA]

Kazada, iki minibüsün şoförü ile 4 yolcu yaralandı. Çevredekiler tarafından minibüsten çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Minibüslerdeki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.