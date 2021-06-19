Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 14:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kazada minibüsler alev aldı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de 2 yolcu minibüsü çarpıştı. Kazanın ardından alev alan iki minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.
Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde iki yolcu minibüsü çarpıştı.
Kontrolden çıkan minibüsler, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle elektrik kablolarına temas eden minibüsler alev aldı.
[Fotoğraf: AA]
Kazada, iki minibüsün şoförü ile 4 yolcu yaralandı. Çevredekiler tarafından minibüsten çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Minibüslerdeki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Yangın
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