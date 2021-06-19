Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 17:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kamyon uçurumdan düştü, sürücü yara almadan kurtuldu
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak’ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde çalışma yapan hafriyat kamyonu, toprak kayması sonucu uçuruma düştü. Kazada, sürücü A.K yara almadan kurtuldu.
Milli Egemenlik Caddesi üzerinde, öğle saatlerinde, A.K isimli kamyon sürücüsü çalışma yaptığı sırada toprak kayması sonucundan uçuruma düştü.
Kazada şans eseri kamyon sürücüsü A.K yara almadan kurtulurken, kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Olay yerine giden itfaiye ekipleri kamyon sürücüsü A.K ’yi uçurumdan halat yardımıyla çıkardı.
Diğer yandan A.K isimli sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, uçuruma düşen kamyon çekici yardımıyla uçurumdan çıkarıldı.
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