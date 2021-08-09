Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 3 ilçede ormanlık alana girişler yasaklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Valiliği, Beypazarı, Güdül ve Nallıhan ilçelerinde ormanlık alanlara girişleri 15 Eylül'e kadar yasakladı.
Ankara Valiliğince orman yangınlarının önlenmesine ilişkin tedbirlerin alındığı bildirildi.
Valilik, Ankara'nın Beypazarı, Güdül ve Nallıhan ilçelerinde bazı mesire alanları haricinde ormanlık alanlara girişlerin 15 Eylül'e kadar Orman Kanunu ve İl İdaresi Kanunu kapsamında yasaklandığını duyurdu.
Beypazarı Tekkedağı Tabiat Parkı, Eyriova Tabiat Parkı, Güdül Sorkun Tabiat Parkı ile Nallıhan Hoşebe A Tipi Parkın ise piknik yapmak isteyen vatandaşlar tarafından kullanılabileceği belirtildi.
Etiketler: Ankara Orman Yangını
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