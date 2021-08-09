Afet Kriminal İnceleme timleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapıyor.

Deprem, yangın, sel gibi afetlere ilişkin soruşturmalarda delil topluyor. Özel ekip, Muğla ve Antalya'daki yangınlarda sahada büyük rol oynuyor.

Afet Kriminal ekipleri sahada

Afet Kriminal İncelem Birimi'nde görevli Gizem Öztürk, AFAD ve Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte irtibatlı çalıştıklarının söylüyor.

Öztürk, "Yangının devam ettiği noktalarda ya da soğutmanın devam ettiği noktalarda itfaiyeci arkadaşlarımızla, ormancı arkadaşlarımızla beraber bütün çalışmalara yardımcı oluyoruz şu anda" diyor.

Yangınların sebebi araştırılıyor

Ekip, yangınların çıkış sebebine ilişkin soruşturmalarda verilecek her türlü görevi yerine getirebilecek teknik ekipman ve teçhizata sahip.

AKİ ekibi topladığı delillere ilişkin teknik incelemeyi de ileri teknoloji ürünü cihazların olduğu mobil araçlarda yapıyor.

Kameraman: Yusuf Beşli