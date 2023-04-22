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Türkiye
İHA 22.04.2023 22:17

Ankara Valiliği'nden 23 Nisan'da sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, 23 Nisan günü beklenen sağanak nedeniyle uyarı yayımladı.

Ankara Valiliği'nden 23 Nisan'da sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

Ankara Valiliği'nden “Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel gök gürültülü sağanağa dikkat" uyarısıyla açıklama yayınlandı.

Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre; 23 Nisan 2023 Pazar günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle ve akşam ilk saatlerde ilimizin güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. 

 

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