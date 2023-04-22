Parçalı Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA, DHA 22.04.2023 21:38

İstanbul'da bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nda güneşli havayı fırsat bilerek dışarı çıkan İstanbullular, Eminönü ve Sirkeci'de yoğunluğa neden oldu. Bayram yoğunluğu ve yaya güvenliği nedeniyle tramvay seferleri iptal edildi.

Bayram dolayısıyla kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezmeye gelenler, Eminönü, Sirkeci ve Sultanahmet'te yoğunluğa neden oldu.

Toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasının da etkisiyle toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştu. 

Bölgedeki vapur iskeleleri ve tramvay duraklarında yoğunluk gözlenirken, yollarda da uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kalabalık nedeniyle kaldırımda yürümekte güçlük çekenler, araç ve tramvay yolunda ilerleyebildi.

Yoğunluk nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksarken, Sirkeci Marmaray durağından sadece çıkışlara izin verildi. Burayı kullanmak isteyen vatandaşlar ise görevliler tarafından Cağaloğlu durağına yönlendirildi.

İstanbul'da bayram yoğunluğu

İstasyona girmeye çalışan vatandaşlar onarlı gruplar halinde içeri alındı. İzdiham nedeniyle bir kişi fenalık geçirirken yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar arbede çıkardı. İstasyonun içerisinde ki malzemeler zarar gördü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Sirkeci istasyonu ve iskelelerde yaşanan izdiham nedeniyle Marmaray ve vapur seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bölgede yaşanan yoğunluk ve yaya güvenliği nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında Eminönü ve Sultanahmet istasyonları arasındaki seferler iptal edildi.

ETİKETLER
İstanbul Ramazan Bayramı
Sıradaki Haber
Kilit kavşakta bayram yoğunluğu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:14
Sudan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor
21:35
Kilit kavşakta bayram yoğunluğu
21:16
Yeni Altay tankı test için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor
21:23
7 katlı binada yangın: Bayram ziyareti olası faciayı önledi
22:14
Myanmar’da hortum felaketi: 6 ölü, 109 yaralı
20:53
Kuveyt, Sudan'daki vatandaşlarını tahliye için "acil durum operasyonu" başlattı
Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı
Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı
FOTO FOKUS
Myanmar’da hortum felaketi: 6 ölü, 109 yaralı
Myanmar’da hortum felaketi: 6 ölü, 109 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ