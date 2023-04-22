İstanbul'da bayram yoğunluğu

Bayram dolayısıyla kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezmeye gelenler, Eminönü, Sirkeci ve Sultanahmet'te yoğunluğa neden oldu.

Toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasının da etkisiyle toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştu.

Bölgedeki vapur iskeleleri ve tramvay duraklarında yoğunluk gözlenirken, yollarda da uzun araç kuyrukları meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Kalabalık nedeniyle kaldırımda yürümekte güçlük çekenler, araç ve tramvay yolunda ilerleyebildi.

Yoğunluk nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksarken, Sirkeci Marmaray durağından sadece çıkışlara izin verildi. Burayı kullanmak isteyen vatandaşlar ise görevliler tarafından Cağaloğlu durağına yönlendirildi.

İstasyona girmeye çalışan vatandaşlar onarlı gruplar halinde içeri alındı. İzdiham nedeniyle bir kişi fenalık geçirirken yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar arbede çıkardı. İstasyonun içerisinde ki malzemeler zarar gördü.

[Fotoğraf: DHA]

Sirkeci istasyonu ve iskelelerde yaşanan izdiham nedeniyle Marmaray ve vapur seferlerinde de aksamalar yaşandı.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede yaşanan yoğunluk ve yaya güvenliği nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında Eminönü ve Sultanahmet istasyonları arasındaki seferler iptal edildi.