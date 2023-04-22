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Türkiye
İHA 22.04.2023 21:20

Kilit kavşakta bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde dönüş yoluna geçen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı `kilit kavşak` Kırıkkale'de trafiğe takıldı.

Kilit kavşakta bayram yoğunluğu
[Fotograf: İHA]

Ülke genelinde geçtiğimiz hafta cuma günü okulların ara tatile girmesinin ardından memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde dönüş yoluna geçti.

43 ilin geçiş güzergahı `kilit kavşak` Kırıkkale'de, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu başladı.

Kilit kavşakta bayram yoğunluğu

Samsun-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri karayollarında yaşanan yoğunluk sebebiyle araçlar tampon tampona ilerledi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görev aldığı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kilit kavşakta bayram yoğunluğu

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ise bazı kavşaklar, beton bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı.

Yoğunluğun yarında devam etmesi bekleniyor.

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Ankara Kayseri Kırıkkale Ramazan Bayramı Samsun
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