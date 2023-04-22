Milli tekvandocu trafik kazasında hayatını kaybetti

Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Berat Şahin idaresindeki otomobil, yol ortasındaki bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.

Kazada, 20 yaşındaki milli tekvandocu olduğu öğrenilen Batuhan Çakmak, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan sürücü Şahin ile yaralılar Yasin Kaymak, Bensu Şahin ve Göksu Güven, sağlık ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Berat Şahin'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

Tekvando Federasyonundan Batuhan Çakmak için başsağlığı mesajı

Türkiye Tekvando Federasyonu, trafik kazasında hayatını kaybeden milli tekvandocu Batuhan Çakmak için başsağlığı mesajı yayımladı.

"Ordu bölgesi milli sporcularımızdan Batuhan Çakmak'ın elim bir trafik kazası sonucunda 20 yaşında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Genç sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tekvando camiamıza sabırlar dileriz. Mekanı cennet olsun."