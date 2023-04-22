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Spor
TRT Haber / DHA 22.04.2023 14:45

Alanyaspor'da Ömer Erdoğan dönemi başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Ersun Yanal’ın ardından boşalan teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ın getirildiğini duyurdu.

Alanyaspor'da Ömer Erdoğan dönemi başladı
[Fotograf: AA]

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray’a 4-1 mağlup olan Alanyaspor, maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışına giren turuncu yeşilli ekip Ömer Erdoğan ile prensipte anlaştı.

"İmzaya kaldık"

Son olarak Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü çalıştıran 45 yaşındaki Erdoğan, 6 Şubat tarihinden bu yana takım çalıştırmıyordu. Erdoğan, “Kesinleşmeden net bir açıklama yapamam. Prensipte tamam, imzaya kaldık” dedi.

Alanyaspor Ömer Erdoğan ile resmi sözleşmenin imzalandığını açıkladı.


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