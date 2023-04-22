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Spor
DHA 22.04.2023 14:40

Trabzonspor'da buruk bayram

Trabzonspor, ligde son oynadığı Demir Grup Sivasspor’a 4-1 mağlup olarak 6 ayı geçen deplasman şanssızlığını kıramadı. Karadeniz ekibinin yeni hocası Nenad Bjelica, lig bitmeden takımın kötü gidişatını durdurmak istiyor.

Trabzonspor'da buruk bayram

Ramazan Bayramı'nda taraftarlarına 3 puan hediye etmek isteyen bordo mavililer, ligin 30. haftasında Demir Grup Sivasspor’a 4-1 farklı mağlup olarak hüsran yaşadı.

Bordo mavililer, aldığı bu sonuçla ligdeki galibiyet özlemini 5 maça çıkararak bayram tatiline buruk girdi. Son olarak Orhan Ak'ın hocalık döneminde evinde oynadığı rakibi Adana Demirspor'u yenen Karadeniz ekibi, 5 haftada yalnızca 1 puan toplayabildi.

Deplasmanda galibiyet özlemi 6 ayı geçti

Ligin ilk yarısından bu yana deplasman şanssızlığını kıramayan Karadeniz ekibi, 6 ay 21 güldür galibiyete hasret kaldı.

Son olarak ligin 8. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor müsabakasında rakibini 2-1 mağlup eden bordo mavililer, Sivas deplasmanından da eli boş dönerek 3 puan özlemini 29 haftaya çıkardı.

Trabzonspor'da buruk bayram

23 haftadır puansız dönüyor

Deplasmanda 1 puana dahi hasret kalan Karadeniz ekibi, oynadığı son 6 deplasman maçından da puansız döndü.

23 haftadır konuk olduğu şehirden eli boş dönen bordo mavililer, son olarak 14. haftada oynanan MKE Ankaragücü müsabakasında 1-1 berabere kalarak 1 puanı cebine koymuştu.

Tüm klasmanlarda son 7 sezonun en kötü dış saha performansını sergileyen Karadeniz ekibi yeni hocasıyla toparlanma sürecine girmeye hazırlanıyor.

Bjelica dirençsiz savunmayı not etti

Bordo mavili takımda kısa süre önce göreve gelen teknik direktör Nenad Blejica, yeni takımıyla ilk maçında ilk mağlubiyetini yaşadı.

Karadeniz ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Nenad Bjelica, yeni takımıyla ilk sınavından 4-1’lik yenilgiyle ayrıldı. Bjelica, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçta 4 gol yiyen ilk yabancı teknik direktör oldu.

Maç öncesinde takımla tek idman yaparak sahaya çıkan teknik adam, Sivasspor karşısında futbolcuların özellikle savunma hattındaki dirençsizliğini not ederek gelecek hafta oynanacak maçlar için hazırlığa girişti.

Sezon bitmeden yeni yapılanma için hazırlıklara başlayan Bjelica, takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların listesini çıkarıp transfer listesi hazırlayacak.

Trabzonspor'da buruk bayram

Bay geçilen haftada takımı inceleyecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Ramazan Bayramı biter bitmez takımla çalışmalara başlayacak. Demir Grup Sivasspor mağlubiyetini geride bırakmak isteyen Karadeniz ekibi, ligin 31. haftasını BAY geçecek.

32. haftada Konyaspor’un konuğu olacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına başlamak üzere 24 Nisan Pazartesi günü toplanacak.

Bayramlaşma töreni yok

​Trabzonspor’da 2019 yılında dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinden bu yana ara verilen bayramlaşma törenleri, bu yıl Ramazan Bayramı’nda da gerçekleşemeyecek.

Salgın nedeniyle ara verilen geleneksel bayramlaşmaların Haziran ayı sonunda Kurban Bayramı’nda yapılması düşünülüyor.

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