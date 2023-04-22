Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut Süper Lig'e çıkacaklarına inanıyor

Turgut, sezon başından itibaren her şeyi adım adım planladıklarını ve ekonomik yapıdan, kadro planlamasına kadar önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Turgut, camia olarak çalışmaları yeniden Spor Toto Süper Lig'e geri dönmek üzere kurduklarına dikkat çekti.

"Sezona başlarken birlik beraberlik içinde olmanın katkısını bilerek yapılandırma gerçekleştirdik. Büyük dayanışma bizi daha da güçlü konuma getirdi. Kalan 5 maçımızı en iyi şekilde değerlendirip 1 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e döneceğiz."

[Fotoğraf: AA / Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut] [Fotoğraf: AA / Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut]

Turgut, son 9 haftada kaybetmeyen bir takım olduklarına işaret etti.

"Devre arası yaptığımız takviyelerle taraftarımıza farklı bir Çaykur Rizespor izlettiriyoruz. Oyun kalitemiz her geçen gün daha iyiye gidiyor, taraftarımızın heyecanını görüyorum. Onlardan ricam hedefe ulaşacağımız son 90 dakikaya kadar desteği sürdürmeleridir."

Turgut, "Beraber başaracağız" sloganını çok önemsediğini kaydetti.

"Çaykur Rizespor, Rizelilerin bir parçasıdır. Geçen sezon küme düşmenin acısını yaşadık ama düştüğümüz yerden yine ayağa kalkarak birlikte başaracağız. Önümüzde yarın zor bir Gençlerbirliği maçı var. Stadyumun, son koltuğa kadar dolmasını arzu ediyoruz. Büyük taraftarımızın desteğiyle zorlu Gençlerbirliği maçından da 3 puan alacağımıza inancımız tamdır. Biz takımımıza güveniyoruz, hep birlikte Süper Lig sevinci yaşayacağız."