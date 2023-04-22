Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı gözünü çifte kupaya dikti

29 yaşındaki oyun kurucu, Avrupa Ligi'nde yaşadıkları şampiyonluk ve Süper Lig'de ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile çıkacakları final serisi hakkında değerlendirmede bulundu.

Olcay, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde kazandıkları şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını aktardı.

"Bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz. Geçen sezon çok zor bir yenilgi oldu. Hepimiz çok üzüldük. En büyük hayalimiz Avrupa Ligi şampiyonluğuydu. Bu sezon bunu gerçekleştirdik. Sonunda bu kupayı evimize getirdiğimiz için çok mutluyuz. Bizi desteklemeyi bırakmadıkları için tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

Tecrübeli basketbolcu, daha önce Avrupa Ligi'ni 4 kez finalde kaybetmelerinin üzerlerinde baskıya neden olduğuna değindi.

"İnsan bir yerden sonra 'Bunu kırmamız gerekiyor.' diye düşünerek ne yazık ki daha fazla stres oluyor. Bu stres bizim için güzel bir şekilde sonuçlandı. Kupayı aldık, evimize getirdik. Bundan önceki senelerde yaşadığımız kayıplardan dersler çıkardık. Bu sezon da bunların sonucunu alarak kupaya ulaştık."

[Fotoğraf: AA / Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır Turgut] [Fotoğraf: AA / Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır Turgut]

"Amacımız Cumhuriyet'in 100. yılında 2 kupayı birden kazanmak"

Olcay Çakır Turgut, hedeflerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılında çifte kupa zaferi yaşamak olduğunu dile getirdi.

Olcay, Avrupa şampiyonluğundan kısa süre sonra ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne döndüklerini ve yarı final serisinde Galatasaray'ı geçerek finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne rakip olduklarını belirtti.

"Amacımız Cumhuriyet'in 100. yılında 2 kupayı birden kazanmak. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğundan sonra lige dönüşümüz çok hızlı oldu. Final maçından 2 gün sonra Galatasaray ile yarı final serisine başladık. Bir kupayı aldık, inşallah diğer kupayı da alarak yolumuza devam edeceğiz."

"Türk genç kızlarına örnek olabilmek çok güzel"

Olcay Çakır Turgut, sporda gösterdikleri başarıyla genç kızlara örnek olabildikleri için gurur duyduklarını söyledi. Olcay, kadın basketbolu ve voleybolunda Türk takımlarının finallerde mücadele ettiğini dikkat çekti.

"Çok büyük bir gurur kaynağı. Ülkemizi Avrupa'da temsil ediyoruz. Voleybolda da uzun zamandır takımlarımız temsil ediyor. Türkiye'deki genç kızlarımızın örnek alması, onlara yol gösterebilmek çok büyük bir gurur kaynağı. Hepimizin amacı ve hedefi bu. Sportif açıdan hedeflerimize ulaşıyoruz ama bir yandan da Türk genç kızlarına örnek olabilmek çok güzel bir şey."