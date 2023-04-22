Sivasspor'da tek hedef Antalyaspor maçı

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahalarında Trabzonspor'u 4-1 yendikleri karşılaşmada oyun disiplininden hiç kopmadıklarını ifade etti.

Çalımbay, karşılaşmada hiçbir zaman geriye çekilmediklerini aktardı. Çalımbay, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacakları maça değindi.

"Gol atmak için ne gerekiyorsa yaptık, galibiyet için oynadık. Hak ettiğimiz güzel bir galibiyet aldık. Ligde zayıf takım yok. Antalya'da bizi zor bir maç bekliyor, bunun farkındayız. Trabzonspor galibiyeti ile yaşamayacağız, onu unuttuk. Tek hedefimiz Antalyaspor maçı. Orada da oyunumuzun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Herkesin temposunun ve kapasitesinin üstüne çıkması gerekiyor ki iyi bir şekilde dönelim. Ligde iyi bir duruma geldikten sonra hedefimiz Türkiye Kupası. Fenerbahçe ile peş peşe 3 maç oynayacağız. O maçlar da bizim için çok önemli."

[Fotoğraf: AA / Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay]

Çalımbay, ligde gelecek haftalarda taraftara çok ihtiyaçları olduğunu belirtti.

"Sahamızda oynayacağımız maçların hepsi kritik. Türkiye Kupası'nı kazanırken, Avrupa kupalarına giderken taraftarımızla birlikteydik. Onların desteğiyle çok güzel şeyler gerçekleştirdik. Taraftar çok önemli. Sezon sonuna kadar takımımızın yanında olmaları gerekiyor."